Marcell Kovacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcell Kovacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcell Kovacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marcell Kovacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marcell Kovacs 9 Şubat 2003 tarihinde Kisvárda şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marcell Kovacs Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini mentormanagement yapmaktadır. Marcell Kovacs, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ferencvárosi TC II futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Marcell Kovacs'nin Ferencvárosi TC II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marcell Kovacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marcell Kovacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
16 Ağustos 2016 yılında Diósgyőr Alt.
1 Temmuz 2018 yılında Diósgyőr U17
19 Ağustos 2019 yılında Ferencváros U17
1 Temmuz 2020 yılında Ferencváros II
Marcell Kovacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marcell Kovacs şuan Ferencvárosi TC II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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