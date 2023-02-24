Marcell Major kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcell Major Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcell Major adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcell Major Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcell Major 17 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcell Major Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcell Major'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcell Major Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcell Major isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcell Major Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcell Major futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2019 yılında Puskás AFC Alt.

1 Temmuz 2020 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2021 yılında Puskás AFC U19

1 Temmuz 2022 yılında Puskás AFC

17 Ocak 2023 yılında Nyíregyháza

30 Haziran 2023 yılında Puskás AFC

Marcell Major Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcell Major şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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