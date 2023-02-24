Marcell Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcell Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcell Papp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcell Papp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcell Papp 19 Şubat 2001 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcell Papp Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcell Papp, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marcell Papp'nin Dorogi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcell Papp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcell Papp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcell Papp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcell Papp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ferencváros U17

1 Temmuz 2018 yılında Ferencváros U19

20 Temmuz 2020 yılında Fehérvár II

26 Ekim 2020 yılında Fehérvár

6 Temmuz 2021 yılında Budafoki MTE

12 Temmuz 2022 yılında Diósgyőr

14 Şubat 2023 yılında Dorog

30 Haziran 2023 yılında Diósgyőr

Marcell Papp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcell Papp şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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