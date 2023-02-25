Marcellin Koukpo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcellin Koukpo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcellin Koukpo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcellin Koukpo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcellin Koukpo 6 Nisan 1996 tarihinde Cotonou şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Benin uyrukludur.Gerçek adı da Marcellin Dègnon Koukpo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcellin Koukpo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIP Football Agency yapmaktadır. Marcellin Koukpo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Marcellin Koukpo'nin CS Constantine ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcellin Koukpo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcellin Koukpo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcellin Koukpo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcellin Koukpo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında US Seme Krake

1 Ocak 2017 yılında Buffles Borgou

12 Ağustos 2018 yılında CS Hammam-Lif

16 Eylül 2020 yılında CR Belouizdad

1 Eylül 2021 yılında CS Constantine

Marcellin Koukpo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcellin Koukpo şuan CS Constantine takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Marcellin Koukpo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Benin takımında 24 numaralı formasıyla 4 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

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