Marcello Pistelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcello Pistelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcello Pistelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcello Pistelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcello Pistelli 12 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Marcello Pinho Pistelli Nogueira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcello Pistelli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcello Pistelli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marcello Pistelli'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcello Pistelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcello Pistelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcello Pistelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcello Pistelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rio Ave FC U19

1 Temmuz 2019 yılında Getafe U19

6 Temmuz 2020 yılında FC Foz

1 Mart 2021 yılında Santos FC U20

19 Ocak 2022 yılında Ponte Preta

Marcello Pistelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcello Pistelli şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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