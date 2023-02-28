Marcello Polisi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcello Polisi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcello Polisi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcello Polisi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcello Polisi 24 Ocak 1997 tarihinde Coquitlam, British Columbia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcello Polisi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valour FC futbol takımında oynamaktadır. Valour FC takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcello Polisi'nin Valour FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcello Polisi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcello Polisi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcello Polisi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcello Polisi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Haziran 2021 yılında HFX Wanderers

4 Ocak 2023 yılında Valour FC

Marcello Polisi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcello Polisi şuan Valour FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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