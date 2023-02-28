Marcelo Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Acosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Acosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Acosta 6 Aralık 2000 tarihinde Independencia şehrinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo Rubén Acosta Ríos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Acosta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcelo Acosta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marcelo Acosta'nin Guaireña FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcelo Acosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Acosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcelo Acosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Acosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2020 yılında Salamanca CF B

6 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Guaireña FC

Marcelo Acosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Acosta şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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