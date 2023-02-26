Marcelo Allende kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Allende Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcelo Allende kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcelo Allende ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcelo Allende kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Allende Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcelo Allende kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Allende Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Allende adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Allende Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Allende 7 Nisan 1999 tarihinde Pudahuel şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo Iván Allende Bravo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Allende Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcelo Allende, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelo Allende'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Allende Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Allende isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcelo Allende Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Allende futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Santa Cruz

7 Eylül 2017 yılında Necaxa

8 Eylül 2017 yılında Santa Cruz

31 Aralık 2017 yılında Necaxa

23 Temmuz 2019 yılında Magallanes CF

20 Ocak 2020 yılında Mvd City Torque

25 Temmuz 2022 yılında Sundowns

Marcelo Allende kimdir

Marcelo Allende Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Allende şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Marcelo Allende Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili takımında 21 numaralı formasıyla 12 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 10 numaralı formasıyla 15 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Şili U17 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marcelo Allende nereli

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