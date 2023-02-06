Marcelo Benevenuto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Benevenuto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Benevenuto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Benevenuto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Benevenuto 7 Ocak 1996 tarihinde Resende şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcelo Benevenuto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Benevenuto Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BRIO yapmaktadır. Marcelo Benevenuto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelo Benevenuto'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Benevenuto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mbenevenutoo14/

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Marcelo Benevenuto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcelo Benevenuto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcelo Benevenuto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Benevenuto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Nisan 2021 yılında Fortaleza

31 Aralık 2021 yılında Botafogo

5 Ocak 2022 yılında Fortaleza

Marcelo Benevenuto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Benevenuto şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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