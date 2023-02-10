Marcelo Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Benitez 13 Ocak 1991 tarihinde San Francisco Solano şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcelo Nicolás Benítez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Benitez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Marcelo Benitez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcelo Benitez'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcelo Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marcelo Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Defensa

11 Temmuz 2016 yılında Godoy Cruz

30 Haziran 2017 yılında Defensa

7 Temmuz 2017 yılında Belgrano

30 Haziran 2018 yılında Defensa

5 Temmuz 2018 yılında EC Vitória

30 Haziran 2019 yılında Defensa

10 Şubat 2022 yılında Rosario Central

31 Aralık 2022 yılında Defensa

24 Ocak 2023 yılında Central Córdoba

Marcelo Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Benitez şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Marcelo Benitez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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