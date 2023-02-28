Marcelo Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Benitez 19 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo Raúl Benítez Guillén şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Benitez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcelo Benitez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcelo Benitez'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcelo Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcelo Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Fernando

31 Aralık 2021 yılında Guaraní U23

1 Ocak 2022 yılında Guaraní

1 Ocak 2023 yılında Resistencia SC

Marcelo Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Benitez şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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