Marcelo Canete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Canete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcelo Canete kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcelo Canete ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcelo Canete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Canete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcelo Canete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Canete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Canete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Canete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Canete 16 Nisan 1990 tarihinde Villa Lugano şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin,Paraguay uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Canete Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Futbol yapmaktadır. Marcelo Canete, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 23 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Marcelo Canete'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Canete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Canete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcelo Canete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Canete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Boca Juniors

1 Ocak 2011 yılında U. Católica

30 Haziran 2011 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2011 yılında São Paulo

1 Mayıs 2013 yılında Portuguesa

31 Aralık 2013 yılında São Paulo

8 Ağustos 2014 yılında Náutico

31 Aralık 2014 yılında São Paulo

27 Ocak 2015 yılında São Bernardo-SP

10 Nisan 2015 yılında São Paulo

25 Nisan 2015 yılında Kulüpsüz

25 Haziran 2015 yılında São Bernardo-SP

26 Haziran 2015 yılında CRB

30 Kasım 2015 yılında São Bernardo-SP

1 Temmuz 2016 yılında Libertad

31 Aralık 2016 yılında São Bernardo-SP

1 Ocak 2017 yılında Libertad

10 Temmuz 2017 yılında Guaraní

1 Temmuz 2018 yılında Luqueño

4 Ocak 2019 yılında CD Capiatá

15 Temmuz 2019 yılında Cobresal

23 Şubat 2021 yılında U. de Chile

18 Şubat 2022 yılında Huachipato

31 Aralık 2022 yılında U. de Chile

Marcelo Canete kimdir

Marcelo Canete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Canete şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marcelo Canete nereli

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