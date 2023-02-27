Marcelo Cervantes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Cervantes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Cervantes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Cervantes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Cervantes 11 Temmuz 2003 tarihinde Arequipa şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Marcelo Cervantes Morales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Cervantes Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcelo Cervantes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marcelo Cervantes'nin FBC Melgar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcelo Cervantes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Cervantes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcelo Cervantes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Cervantes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FBC Melgar

Marcelo Cervantes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Cervantes şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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