Marcelo Cirino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Cirino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Cirino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Cirino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Cirino 22 Ocak 1992 tarihinde Maringá şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcelo Cirino da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Cirino Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport+Concept yapmaktadır. Marcelo Cirino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 21 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelo Cirino'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Cirino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcelocirino7/

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Marcelo Cirino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcelo Cirino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcelo Cirino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Cirino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Mart 2011 yılında EC Vitória

5 Aralık 2011 yılında Atlético-PR

5 Ocak 2015 yılında Flamengo

23 Nisan 2017 yılında Atlético-PR

24 Nisan 2017 yılında Internacional

2 Ağu 2017 yılında Atlético-PR

3 Ağu 2017 yılında Al-Nasr SC

30 Haziran 2018 yılında Atlético-PR

14 Ocak 2020 yılında CQ Dangdai Lif.

20 Eylül 2021 yılında EC Bahia

21 Mart 2022 yılında Athletico-PR

Marcelo Cirino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Cirino şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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