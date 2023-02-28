Marcelo Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Diaz 30 Aralık 1986 tarihinde Padre Hurtado şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo Alfonso Díaz Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Diaz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Marcelo Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcelo Diaz'nin Audax Italiano ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Diaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CHELODIAZ_21

http://instagram.com/chelodiaz_21

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Marcelo Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcelo Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında U. de Chile

13 Ağustos 2010 yılında La Serena

31 Aralık 2010 yılında U. de Chile

3 Temmuz 2012 yılında FC Basel

2 Şubat 2015 yılında Hamburg

15 Ocak 2016 yılında Celta Vigo

17 Ağustos 2017 yılında UNAM Pumas

1 Ağustos 2018 yılında Racing Club

2 Temmuz 2021 yılında Libertad

4 Ocak 2023 yılında Audax Italiano

Marcelo Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Diaz şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Marcelo Diaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 21 numaralı formasıyla 11 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 61 maçta 1 gol atmıştır.

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