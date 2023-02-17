Marcelo Eggel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Eggel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Eggel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Eggel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Eggel 17 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Eggel Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcelo Eggel, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelo Eggel'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Eggel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Eggel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcelo Eggel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Eggel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Juv. Unida (SL)

20 Ocak 2022 yılında CD Maipú

Marcelo Eggel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Eggel şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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