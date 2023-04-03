Marcelo Esponda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Esponda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Esponda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Esponda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Esponda 14 Ocak 2003 tarihinde San Jerónimo Sud şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo César Esponda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Esponda Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcelo Esponda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys II futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelo Esponda'nin CA Newell's Old Boys II ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Esponda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Esponda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcelo Esponda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Esponda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Newell's U20

1 Temmuz 2022 yılında Newell's II

Marcelo Esponda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Esponda şuan CA Newell's Old Boys II takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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