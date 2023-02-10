Marcelo Estigarribia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Estigarribia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Estigarribia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Estigarribia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Estigarribia 10 Nisan 1995 tarihinde Villaguay şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcelo Luciano Estigarribia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Estigarribia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Galka Scouting Football, S.L. yapmaktadır. Marcelo Estigarribia, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tucumán futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tucumán takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcelo Estigarribia'nin Club Atlético Tucumán ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Estigarribia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcelo Estigarribia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcelo Estigarribia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Estigarribia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Villa Dálmine

11 Ocak 2019 yılında FC Motagua

6 Ocak 2020 yılında Belgrano

15 Şubat 2021 yılında San Martín (T)

7 Ocak 2022 yılında La Serena

13 Haziran 2022 yılında Patronato

6 Ocak 2023 yılında Atl. Tucumán

Marcelo Estigarribia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Estigarribia şuan Club Atlético Tucumán takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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