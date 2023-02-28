Marcelo Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Fernandez 25 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo Fabián Fernández Benítez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Fernandez Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcelo Fernandez'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcelo Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marcelo Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Tacuary FBC

31 Aralık 2022 yılında Libertad U23

1 Ocak 2023 yılında Libertad

Marcelo Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Fernandez şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.