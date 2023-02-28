Marcelo Filla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Filla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Filla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Filla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Filla 14 Şubat 1998 tarihinde Puente Alto şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo Alejandro Filla Toro şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Filla Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcelo Filla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelo Filla'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcelo Filla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Filla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marcelo Filla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Filla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Cobresal

12 Nisan 2021 yılında Magallanes CF

31 Aralık 2021 yılında Cobresal

1 Ocak 2022 yılında Magallanes CF

Marcelo Filla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Filla şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.