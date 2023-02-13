Marcelo Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Flores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Flores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Flores 1 Ekim 2003 tarihinde Georgetown, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Aslen Meksika,Kanada uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcelo Flores Dorrell şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Flores Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TMJ yapmaktadır. Marcelo Flores, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Oviedo futbol takımında oynamaktadır. Real Oviedo takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelo Flores'nin Real Oviedo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Flores Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/10marceloflores

http://www.instagram.com/10marceloflores/

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Marcelo Flores Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcelo Flores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcelo Flores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Flores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2019 yılında FC Arsenal Alty

1 Temmuz 2020 yılında Arsenal U18

1 Ocak 2022 yılında Arsenal U23

20 Temmuz 2022 yılında Real Oviedo

30 Haziran 2023 yılında Arsenal U21

Marcelo Flores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Flores şuan Real Oviedo takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marcelo Flores Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brampton Fairgrounds (Canada),Ipswich Town (2017-2019),Arsenal FC (2019-)

Meksika takımında 17 numaralı formasıyla 9 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

Meksika U16 takımında 17 numaralı formasıyla 16 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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