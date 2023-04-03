Marcelo Freites kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Freites Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Freites adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Freites Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Freites 12 Temmuz 1998 tarihinde San Luis şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Freites Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Marcelo Freites, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Godoy Cruz II futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Godoy Cruz II takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Marcelo Freites'nin Club Deportivo Godoy Cruz II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcelo Freites Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Freites isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcelo Freites Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Freites futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Godoy Cruz II

21 Ekim 2020 yılında Instituto AC

28 Şubat 2021 yılında Godoy Cruz II

Marcelo Freites Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Freites şuan Club Deportivo Godoy Cruz II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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