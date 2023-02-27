Marcelo Gaona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Gaona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Gaona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Gaona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Gaona 26 Mart 1999 tarihinde Piura şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo Enrique Gaona Flores şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Gaona Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Medium yapmaktadır. Marcelo Gaona, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcelo Gaona'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcelo Gaona Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m_gaona99/

Marcelo Gaona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Gaona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcelo Gaona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Gaona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Pirata FC II

1 Ocak 2020 yılında At. Grau II

1 Temmuz 2020 yılında Atlético Grau

1 Ocak 2023 yılında CA Mannucci

Marcelo Gaona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Gaona şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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