Marcelo Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcelo Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcelo Gonzalez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcelo Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcelo Gonzalez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Gonzalez 27 Mayıs 1996 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcelo Sebastián González Cabral şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Gonzalez Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Marcelo Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tucumán futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tucumán takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcelo Gonzalez'nin Club Atlético Tucumán ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcelo Gonzalezboyu ve yaşı kaç

Marcelo Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcelo Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcelo Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Guaraní

4 Ocak 2017 yılında Independiente

30 Haziran 2017 yılında Guaraní

1 Temmuz 2018 yılında CD Santaní

30 Haziran 2019 yılında Guaraní

1 Ocak 2020 yılında River Plate

30 Haziran 2021 yılında Guaraní

1 Ocak 2023 yılında Atl. Tucumán

Marcelo Gonzalez kimdir

Marcelo Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Gonzalez şuan Club Atlético Tucumán takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Marcelo Gonzalez nereli

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