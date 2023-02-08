Marcelo Hermes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Hermes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Hermes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Hermes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Hermes 2 Ocak 1995 tarihinde Sarandi şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Hermes Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MPX SPORTS yapmaktadır. Marcelo Hermes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelo Hermes'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcelo Hermes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcelohermes38/

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Marcelo Hermes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcelo Hermes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcelo Hermes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Hermes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Grêmio

4 Ocak 2017 yılında Benfica

8 Ocak 2018 yılında Cruzeiro

31 Aralık 2018 yılında Benfica

25 Ocak 2019 yılında Cruzeiro

31 Ocak 2019 yılında Goiás EC

31 Aralık 2019 yılında Cruzeiro

23 Ağu 2020 yılında Marítimo

26 Ağu 2021 yılında Ponte Preta

21 Şubat 2022 yılında Criciúma EC

Marcelo Hermes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Hermes şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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