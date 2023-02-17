Marcelo Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Herrera 26 Şubat 1992 tarihinde Ledesma şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Luis Marcelo Herrera şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Herrera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AAmanagers yapmaktadır. Marcelo Herrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marcelo Herrera'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcelo Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marcelo Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Lanús

7 Temmuz 2014 yılında CA Talleres

1 Ocak 2015 yılında Lanús

20 Ocak 2015 yılında Olimpo

31 Aralık 2015 yılında Lanús

4 Ocak 2019 yılında Belgrano

30 Haziran 2019 yılında Lanús

1 Temmuz 2019 yılında Defensa

31 Aralık 2019 yılında Lanús

13 Ocak 2020 yılında Godoy Cruz

2 Şubat 2021 yılında Sarmiento Junin

4 Ocak 2022 yılında La Serena

8 Şubat 2023 yılında Agropecuario

Marcelo Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Herrera şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.