Marcelo Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marcelo Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marcelo Jimenez 27 Haziran 1997 tarihinde Coronel Oviedo şehrinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo Ramón Jiménez Ojeda şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marcelo Jimenez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına - tarihinde katılmıştır. Marcelo Jimenez'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marcelo Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marcelo Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Bilinmiyor
31 Aralık 2021 yılında Luqueño
Marcelo Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marcelo Jimenez şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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