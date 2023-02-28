Marcelo Jorquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Jorquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Jorquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Jorquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Jorquera 13 Ekim 1992 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo Pablo Jorquera Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Jorquera Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RSM yapmaktadır. Marcelo Jorquera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelo Jorquera'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcelo Jorquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Jorquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcelo Jorquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Jorquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Ñublense

1 Temmuz 2013 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2014 yılında CD Iquique

30 Haziran 2015 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2015 yılında Rangers Talca

1 Haziran 2016 yılında U. de Chile

1 Eylül 2016 yılında AC Barnechea

1 Temmuz 2017 yılında Iberia

2 Ocak 2018 yılında Cobresal

19 Şubat 2021 yılında Unión Española

1 Ocak 2022 yılında Cobresal

Marcelo Jorquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Jorquera şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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