Marcelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo 24 Haziran 1988 tarihinde Rio Bonito şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcelo Oliveira Pinto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcelo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcelo'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcelo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcelo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mayıs 2016 yılında Cuiabá-MT

28 Temmuz 2016 yılında Volta Redonda

14 Ağu 2018 yılında CRB

14 Aralık 2018 yılında Volta Redonda

20 Nisan 2019 yılında Operário-PR

8 Aralık 2019 yılında Volta Redonda

30 Temmuz 2020 yılında Operário-PR

17 Haziran 2022 yılında Mirassol-SP

31 Aralık 2022 yılında Operário-PR

10 Ocak 2023 yılında Mirassol-SP

Marcelo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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