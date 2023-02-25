Marcelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcelo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcelo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Marcelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo 20 Mayıs 1987 tarihinde São Vicente şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo Antônio Guedes Filho şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcelo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelo'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MarceloGuedes02

http://www.instagram.com/marceloguedesfilho/

Marcelo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcelo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Santos FC

11 Ağustos 2008 yılında Wisla Krakow

1 Temmuz 2010 yılında PSV Eindhoven

10 Ağustos 2013 yılında Hannover

1 Şubat 2016 yılında Beşiktaş

30 Haziran 2016 yılında Hannover

1 Temmuz 2016 yılında Beşiktaş

13 Temmuz 2017 yılında Olimpik Lyon

28 Ocak 2022 yılında G. Bordeaux

31 Temmuz 2022 yılında Western Sydney

Marcelo kimdir

Marcelo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Santos FC (2003–2007)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marcelo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Abdelmoumene Djabou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelmoumene Djabou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdelmoumene Djabou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelmoumene Djabou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Reno Piscopo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reno Piscopo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Reno Piscopo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reno Piscopo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Walid Zamoum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid Zamoum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Walid Zamoum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid Zamoum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kosta Grozos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosta Grozos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kosta Grozos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosta Grozos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Yüceer isminin anlamı nedir, Yüceer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yüceer isminin anlamı nedir, Yüceer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi