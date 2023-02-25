Marcelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo 20 Mayıs 1987 tarihinde São Vicente şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo Antônio Guedes Filho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcelo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelo'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MarceloGuedes02

http://www.instagram.com/marceloguedesfilho/

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Marcelo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcelo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Santos FC

11 Ağustos 2008 yılında Wisla Krakow

1 Temmuz 2010 yılında PSV Eindhoven

10 Ağustos 2013 yılında Hannover

1 Şubat 2016 yılında Beşiktaş

30 Haziran 2016 yılında Hannover

1 Temmuz 2016 yılında Beşiktaş

13 Temmuz 2017 yılında Olimpik Lyon

28 Ocak 2022 yılında G. Bordeaux

31 Temmuz 2022 yılında Western Sydney

Marcelo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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