Marcelo Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Lopes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Lopes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Lopes 21 Nisan 1994 tarihinde Oeiras şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo André Veiga Lopes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Lopes Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adex Management yapmaktadır. Marcelo Lopes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 16 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Marcelo Lopes'nin FC Voluntari ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Lopes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Lopes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcelo Lopes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Lopes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2011 yılında Benfica U19

1 Ocak 2012 yılında Casa Pia U19

1 Temmuz 2012 yılında Real SC U19

1 Temmuz 2013 yılında Real SC

14 Ağustos 2018 yılında FC Eindhoven

16 Eylül 2020 yılında FC Voluntari

Marcelo Lopes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Lopes şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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