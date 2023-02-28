Marcelo Matta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Matta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Matta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marcelo Matta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marcelo Matta {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marcelo Matta Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına - tarihinde katılmıştır. Marcelo Matta'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marcelo Matta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marcelo Matta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marcelo Matta şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.