Marcelo Mino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Mino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Mino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Mino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Mino 21 Ağu 1997 tarihinde Guatimozín şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcelo Agustín Miño şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Mino Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lion Volt yapmaktadır. Marcelo Mino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelo Mino'nin Club Ferro Carril Oeste ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Mino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcelo Mino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marcelo Mino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Mino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ros. Central II

2 Ocak 2019 yılında Rosario Central

11 Mart 2021 yılında Ferro

31 Aralık 2021 yılında Rosario Central

6 Ocak 2022 yılında Ferro

Marcelo Mino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Mino şuan Club Ferro Carril Oeste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Club Atletico Rosario Central (-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.