Marcelo Morales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Morales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Morales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Morales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Morales 6 Haziran 2003 tarihinde San Miguel şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo Ariel Morales Suárez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Morales Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Marcelo Morales, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Marcelo Morales'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Morales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Morales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcelo Morales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Morales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında U. de Chile

Marcelo Morales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Morales şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Marcelo Morales Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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