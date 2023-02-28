Marcelo Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcelo Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcelo Moreno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcelo Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcelo Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Moreno 18 Haziran 1987 tarihinde Santa Cruz de la Sierra şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bolivya,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo Moreno Martins şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Moreno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcelo Moreno, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cerro Porteño futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelo Moreno'nin Club Cerro Porteño ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcelo Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında EC Vitória

1 Mart 2007 yılında Cruzeiro

1 Temmuz 2008 yılında Shakhtar D.

1 Temmuz 2009 yılında W. Bremen

31 Aralık 2009 yılında Shakhtar D.

1 Şubat 2010 yılında Wigan

30 Haziran 2010 yılında Shakhtar D.

1 Ocak 2012 yılında Grêmio

1 Mayıs 2013 yılında Flamengo

1 Aralık 2013 yılında Grêmio

6 Ocak 2014 yılında Cruzeiro

31 Aralık 2014 yılında Grêmio

11 Şubat 2015 yılında CC Yatai

13 Şubat 2017 yılında WH Zall

13 Temmuz 2018 yılında WH Yangtze Res.

18 Ocak 2019 yılında SJZ Ever Bright

16 Şubat 2020 yılında Cruzeiro

10 Şubat 2022 yılında Cerro Porteño

Marcelo Moreno kimdir

Marcelo Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Moreno şuan Club Cerro Porteño takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oriente Petrolero

Marcelo Moreno Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bolivya takımında 9 numaralı formasıyla 12 Eylül 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 98 maçta 30 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marcelo Moreno nereli

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