Marcelo Olivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Olivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Olivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Olivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Olivera 4 Ocak 1999 tarihinde Eldorado şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcelo Esteban Olivera şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Olivera Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Marcelo Olivera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcelo Olivera'nin Club Villa Dálmine ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Olivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcelo Olivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marcelo Olivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Olivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında U. San Martín

1 Mart 2021 yılında Estudiantes RC

15 Haziran 2022 yılında Sportivo Las Parejas

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes RC

1 Ocak 2023 yılında Villa Dálmine

31 Aralık 2023 yılında Estudiantes RC

Marcelo Olivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Olivera şuan Club Villa Dálmine takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Unión Cultural y Deportivo Eldorado

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.