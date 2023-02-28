Marcelo Palau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Palau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Palau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Palau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Palau 1 Ağustos 1985 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo José Palau Balzaretti şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Palau Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Holding Sports Soccer SA yapmaktadır. Marcelo Palau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcelo Palau'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcelo Palau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Palau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marcelo Palau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Palau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Deportivo Quito

1 Ocak 2008 yılında Rampla Jrs

1 Ocak 2009 yılında Wanderers

1 Temmuz 2009 yılında CD Macará

1 Eylül 2009 yılında Wanderers

1 Ocak 2010 yılında Puebla FC

1 Haziran 2010 yılında Wanderers

1 Temmuz 2010 yılında Nacional

1 Ocak 2011 yılında CD Cruz Azul

1 Haziran 2011 yılında Nacional

1 Temmuz 2011 yılında Linense-SP

1 Ocak 2012 yılında Guaraní

10 Temmuz 2013 yılında Atlético-PR

31 Aralık 2013 yılında Guaraní

9 Ocak 2018 yılında Cerro Porteño

27 Şubat 2021 yılında Luqueño

24 Ocak 2022 yılında Nacional

1 Ocak 2023 yılında Guaraní

Marcelo Palau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Palau şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.