Marcelo Paredes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Paredes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Paredes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Paredes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Paredes 4 Ocak 1993 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo Miguel Paredes Valdez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Paredes Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Torres Manager Sport yapmaktadır. Marcelo Paredes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelo Paredes'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Paredes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Paredes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marcelo Paredes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Paredes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Guaraní U23

1 Ocak 2015 yılında Guaraní

1 Ocak 2018 yılında 12 de Octubre

1 Ocak 2022 yılında Tacuary FBC

Marcelo Paredes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Paredes şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Marcelo Paredes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.