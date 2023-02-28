Marcelo Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Perez 23 Mart 2001 tarihinde Luque şehrinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo de la Cruz Pérez Mosqueira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Perez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Marcelo Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marcelo Perez'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcelo Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sp. Luqueño U23

1 Ocak 2021 yılında Luqueño

Marcelo Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Perez şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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