Marcelo Piaui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Piaui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Piaui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Piaui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Piaui 29 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo da Silva Ibiapina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Piaui Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcelo Piaui, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına - tarihinde katılmıştır. Marcelo Piaui'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcelo Piaui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Piaui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Marcelo Piaui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Piaui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Piaui şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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