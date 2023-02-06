Marcelo Rangel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Rangel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Rangel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Rangel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Rangel 17 Mayıs 1988 tarihinde Marechal Cândido Rondon şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcelo Rangel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Rangel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lipatin Sports yapmaktadır. Marcelo Rangel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 16 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Marcelo Rangel'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Rangel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcelorangel01/

Marcelo Rangel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcelo Rangel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcelo Rangel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Rangel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Cianorte

1 Ocak 2014 yılında Operário-PR

1 Mayıs 2014 yılında Londrina-PR

16 Ocak 2017 yılında Goiás EC

Marcelo Rangel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Rangel şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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