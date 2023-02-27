Marcelo Ryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Ryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Ryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Ryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Ryan 8 Haziran 2002 tarihinde Aracaju şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo Ryan Silvestre dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Ryan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pantera yapmaktadır. Marcelo Ryan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelo Ryan'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Ryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Ryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcelo Ryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Ryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2022 yılında Yokohama FC

Marcelo Ryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Ryan şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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