Marcelo Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Santos 29 Mayıs 1994 tarihinde Santo Amaro şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcelo Machado dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Santos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcelo Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelo Santos'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcelo Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcelo Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcelo Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında EC Vitória

29 Ocak 2017 yılında M. Tel Aviv

1 Eylül 2017 yılında Bnei Yehuda

4 Mart 2018 yılında M. Tel Aviv

5 Mart 2018 yılında Botafogo

31 Aralık 2018 yılında M. Tel Aviv

31 Ocak 2019 yılında Desportivo Aves

30 Haziran 2019 yılında M. Tel Aviv

29 Ağu 2019 yılında Guarani

30 Nisan 2021 yılında Operário-PR

20 Ocak 2022 yılında Chapecoense

Marcelo Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Santos şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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