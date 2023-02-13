Marcelo Saracchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Saracchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcelo Saracchi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcelo Saracchi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcelo Saracchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Saracchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcelo Saracchi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Saracchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Saracchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Saracchi 23 Nisan 1998 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcelo Josemir Saracchi Pintos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Saracchi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcelo Tejera yapmaktadır. Marcelo Saracchi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levante futbol takımında oynamaktadır. Levante takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelo Saracchi'nin Levante ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Saracchi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/cheloosaracchi/

Marcelo Saracchiboyu ve yaşı kaç

Marcelo Saracchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcelo Saracchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcelo Saracchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Saracchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Danubio FC

24 Ağu 2017 yılında River Plate

1 Temmuz 2018 yılında RB Leipzig

6 Ocak 2020 yılında Galatasaray

30 Haziran 2021 yılında RB Leipzig

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

22 Şubat 2022 yılında Levante

Marcelo Saracchi kimdir

Marcelo Saracchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Saracchi şuan Levante takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Progreso de Paysandú, Danubio FC (2012-2015)

Marcelo Saracchi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay takımında 21 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marcelo Saracchi nereli

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