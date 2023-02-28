Marcial Aquino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcial Aquino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcial Aquino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcial Aquino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcial Aquino {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcial Aquino Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına - tarihinde katılmıştır. Marcial Aquino'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcial Aquino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcial Aquino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcial Aquino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcial Aquino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcial Aquino şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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