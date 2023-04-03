Marciano Sanca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marciano Sanca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marciano Sanca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marciano Sanca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marciano Sanca 3 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gine-Bissau uyrukludur.Gerçek adı da Marciano Sanca Tchami şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marciano Sanca Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
UD Almería B futbol takımında oynamaktadır. UD Almería B takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marciano Sanca'nin UD Almería B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Marciano Sanca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marciano Sanca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Ocak 2022 yılında UD Almería B
Marciano Sanca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marciano Sanca şuan UD Almería B takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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