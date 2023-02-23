Marcin Barton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcin Barton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcin Barton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcin Barton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcin Barton 5 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Marcin Bartoń şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcin Barton Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSN yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcin Barton'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcin Barton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcin Barton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcin Barton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcin Barton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2020 yılında Sl. Wroclaw II

1 Temmuz 2021 yılında Wisla U19

12 Temmuz 2022 yılında Wisla Krakow

Marcin Barton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcin Barton şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Marcin Barton Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U15 takımında 19 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 5 gol atmıştır.

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