Marcin Biernat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcin Biernat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcin Biernat kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcin Biernat ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcin Biernat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcin Biernat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcin Biernat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcin Biernat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcin Biernat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcin Biernat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcin Biernat 28 Mayıs 1992 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Marcin Biernat şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcin Biernat Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Marcin Biernat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcin Biernat'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcin Biernat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcin Biernat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcin Biernat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcin Biernat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Cracovia II

1 Ocak 2012 yılında Cracovia

14 Şubat 2012 yılında Radzionkow

30 Haziran 2012 yılında Cracovia

17 Ağustos 2012 yılında P. Niepolomice

30 Haziran 2013 yılında Cracovia

17 Temmuz 2013 yılında P. Niepolomice

7 Temmuz 2015 yılında Chojniczanka

1 Temmuz 2017 yılında GKS Tychy

24 Ağustos 2020 yılında Miedz Legnica

26 Temmuz 2021 yılında Gornik Polk.

1 Temmuz 2022 yılında Gornik Leczna

Marcin Biernat kimdir

Marcin Biernat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcin Biernat şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Podgórze Kraków, MKS Cracovia

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Marcin Biernat nereli

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