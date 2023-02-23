Marcin Budzinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcin Budzinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcin Budzinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcin Budzinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcin Budzinski 6 Temmuz 1990 tarihinde Giżycko şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Marcin Budziński şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcin Budzinski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcin Budzinski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Marcin Budzinski'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcin Budzinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcin Budzinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marcin Budzinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcin Budzinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Arka Gdynia

17 Ocak 2012 yılında Cracovia

30 Haziran 2012 yılında Arka Gdynia

1 Temmuz 2012 yılında Cracovia

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

18 Eylül 2017 yılında Melbourne City

1 Temmuz 2018 yılında Cracovia

5 Ağustos 2019 yılında Arka Gdynia

25 Şubat 2020 yılında Radomiak

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

5 Şubat 2021 yılında Cracovia

29 Haziran 2021 yılında Stal Mielec

19 Temmuz 2022 yılında Cracovia II

18 Ağustos 2022 yılında Cracovia

Marcin Budzinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcin Budzinski şuan Cracovia takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marcin Budzinski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mamry Giżycko, Arka Gdynia

Polonya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 6 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.