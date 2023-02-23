Marcin Cebula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcin Cebula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcin Cebula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcin Cebula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcin Cebula 6 Aralık 1995 tarihinde Staszów şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Marcin Cebula şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcin Cebula Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Marcin Cebula, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Marcin Cebula'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcin Cebula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcin Cebula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marcin Cebula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcin Cebula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Korona U19

1 Mart 2012 yılında Korona Kielce II

10 Kasım 2012 yılında Korona Kielce

1 Ağustos 2020 yılında Rakow

Marcin Cebula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcin Cebula şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marcin Cebula Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pogoń 1945 Staszów (-2008), Korona Kielce (2008-2012)

Polonya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 11 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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